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Месси в последний раз сыграл за сборную Аргентины: «Мне больше нечего отдать»

Месси в последний раз сыграл за сборную Аргентины: «Мне больше нечего отдать»

Месси изначально говорил, что прошедший ЧМ-2026 станет для него последним. Так и получилось. Увы, взять трофей второй раз ему не удалось, а сегодня он последний раз выйдет на поле в составе сборной Аргентины.

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