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Фото со дня памяти SS в центре Риги

Фото со дня памяти SS в центре Риги

В день эсэсовца, празднуемый благодарными латышами 16 марта каждого года, не обходится без свастики.Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной немцами Латвии.

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