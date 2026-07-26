📹❗️Китайская робототехническая платформа Unitree AS2-W представляет собой гибридную наземную систему с комбинированной кинематикой перемещения, сочетающей шарнирные конечности с колёсными модулями.
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📹❗️Китайская робототехническая платформа Unitree AS2-W представляет собой гибридную наземную систему с комбинированной кинематикой перемещения, сочетающей шарнирные конечности с колёсными модулями.