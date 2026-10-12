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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» победил в 6 из 7 последних матчей КХЛ. 1.87 – обыграет минское «Динамо»

«Шанхай Дрэгонс» встретится с минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ. Клуб из Китая победил в 6 из 7 последних матчей в КХЛ.

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