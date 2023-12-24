Принцип Краснова

Сегодня 48 лет исполняется Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Викторовичу Краснову. Редакция The Moscocw Post поздравляет главного российского прокурора и хочет напомнить читателям о его профессиональном и жизненном пути.
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