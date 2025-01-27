В Феодосии водитель, сбивший мать с ребенком, заплатил миллион рублей компенсации

Фото: Наталья СомоваПрокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности за собой смерть человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии