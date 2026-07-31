В КНДР заявили о риске новой войны в Корее

Увеличение численности командования США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове и делает его «вопросом времени», 31 июля сообщается в редакционной статье, опубликованной северокорейским государственным изданием «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).
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