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В КНДР заявили о риске новой войны в Корее

В КНДР заявили о риске новой войны в Корее

Увеличение численности командования США в Японии приближает вооруженный конфликт на Корейском полуострове и делает его «вопросом времени», 31 июля сообщается в редакционной статье, опубликованной северокорейским государственным изданием «Центральное телеграфное агентство Кореи» (ЦТАК).

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