Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Когда я училась в Орловском художественном училище, у нас среди студентов был полный тёзка солнца русской поэзии Алек...Во Мценске Алекса...
  • Maxim
    В ГП пишите, губера подтянуть..«Это экологическа...
  • Татьяна Гусева
    Ребята, вы наши защитники, на вас одна надежда, молимся за вас🙏🙏🙏🙏🙏Командир «Бригады...

Студенты получат 4 млн на профессиональное развитие

Студенты получат 4 млн на профессиональное развитие

20 лучших участников конкурса получат гранты в размере 200 тыс. рублей на профессиональное развитие. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс «Именные гранты ВТБ», направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх