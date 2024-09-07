Студенты получат 4 млн на профессиональное развитие

20 лучших участников конкурса получат гранты в размере 200 тыс. рублей на профессиональное развитие. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс «Именные гранты ВТБ», направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов.
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