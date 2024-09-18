Сценарии эскалации российской спецоперации на Украине

Больно будет всем Сценарии будущего на спецоперации – дело не совсем благодарное. Достаточно указать на Курский прорыв ВСУ, который будет ликвидирован нескоро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приказ или каприз?
- Мирные законы для воюющей страны. Надо менять отношение к преступникам в зоне проведения СВО и к тем, кто проводит диверсии под маской мошенничества
- "Такое поведение суда и миграционной службы выглядит издевательством, за эти дни мы узнали и другие подобные истории произвола со стороны представителей миграционной политики – тенденция более чем подозрительная" (ц)
Свежие комментарии