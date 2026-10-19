ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» перевело систему предупреждения экипажа «Экран» на новую элементную базу и разработало плату постоянного запоминающего устройства с сообщениями на русском, английском и французском языках, которая уже применяется на самолетах Су-27, Су-30 и МиГ-29.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С "Нас надули?": Но...
- ВМ В Ростове к Новом...
- МЕ Кадровая компания...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым