ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» перевело систему предупреждения экипажа «Экран» на новую элементную базу и разработало плату постоянного запоминающего устройства с сообщениями на русском, английском и французском языках, которая уже применяется на самолетах Су-27, Су-30 и МиГ-29.