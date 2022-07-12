"Не надо сидеть и плакать": Блогер из Новосибирска о русском Youtube на фоне санкций

Автор ютуб-канала HypeR, новосибирец Алексей Горбунов поделился информацией о том, как в данным момент обстоят дела у блогеров в России, и почему потеря возможности вывода денег из зарубежной интернет-площадки не столь трагична, как принято считать.
Автор ютуб-канала HypeR, новосибирец Алексей Горбунов поделился информацией о том, как в данным момент обстоят дела у блогеров в России, и почему потеря возможности вывода денег из зарубежной интернет-площадки не столь трагична, как принято считать.
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