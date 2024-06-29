Волны жары вызываются тепловыми куполами. Что они собой представляют? Максим МорозовВолны тепла, длительные периоды температур выше нормальных, становятся все более частым и устойчивым явлением во всем мире.
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