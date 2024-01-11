Арендный рынок — в зоне рекордов и антирекордов

Нестандартно долгий рост ставок, заметное сокращение объема предложения, укрепляющиеся позиции арендодателей — с таким набором факторов рынок жилой аренды встретил 2024 годВ 2024 год рынок жилой аренды вошел под знаменем рекордов и антирекордов 2023 года.
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