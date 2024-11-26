«Каждый день расписан»: представитель Александра Буйнова прокомментировала слухи о том, что певец умирает

СМИ ранее писали, что народному артисту РФ присвоили паллиативный статус: у него якобы диагностирована последняя стадия ракаПредставитель Александра Буйнова прокомментировала Daily Storm сообщения о смертельной болезни артиста.
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