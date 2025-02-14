В Карагандинской области испытали тросовое дорожное ограждение

На одном из наиболее предрасположенных к заносам снега участков республиканской трассы Астана – Караганда (KAZ01) в Карагандинской области успешно завершились промежуточные испытания инновационного типа дорожного ограждения — тросовых барьеров.
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