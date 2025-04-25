Британия испытает технологии для снижения температуры Земли

Агентство передовых исследований и изобретений Великобритании (ARIA) объявило о подготовке к проведению первых полевых испытаний в области геоинжиниринга — направления, которое изучает возможность изменения природных процессов для смягчения последствий глобального потепления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии