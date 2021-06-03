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В России создается принципиально новое регулирование экономики, основанное на уровне выбросов парниковых газов

В России создается принципиально новое регулирование экономики, основанное на уровне выбросов парниковых газов

Законопроектом об ограничении выбросов парниковых газов создается принципиально новое для России регулирование экономики, заявил заместитель Министра экономического развития России Илья Торосов, комментируя принятие законопроекта Госдумой РФ.

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