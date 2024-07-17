Лавров обсудил с коллегой из Ирана региональные и экономические вопросы

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с исполняющим обязанности главы иранского МИД Али Багери-Кяни обговорил с ним экономические и региональные вопросы, а еще напомнил о том, что Багери-Кяни приглашен в РФ.
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