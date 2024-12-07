ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Виктор Кокшаров, место 86

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. Ежедневно в течение ближайшего месяца мы публикуем информацию о персонах, которые оказывают существенное влияние на жизнь в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии