Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал, что вся Америка подражала Мэттью Перри

Озвучивший Чендлера актер Быстрицкий рассказал, что вся Америка подражала Мэттью Перри

Известный всеми миру по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», скончавшийся в возрасте 54 лет актер Мэттью Перри открыл своими диалогами новую неповторимую стилистику речи, которой начала подражать вся Америка.

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