Бейрут под бомбами и ракетами: ВВС Израиля всю ночь наносили удары по кварталам ливанской столицы В течение всей ночи израильская авиация наносила удары по ливанской столице Бейруту.
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Бейрут под бомбами и ракетами: ВВС Израиля всю ночь наносили удары по кварталам ливанской столицы В течение всей ночи израильская авиация наносила удары по ливанской столице Бейруту.
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