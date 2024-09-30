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Малкин набрал 3+1 в выставочном матче «Питтсбурга» и «Оттавы» в Садбери, у Кросби – дубль

Хет-трик российского форварда «Пингвинс» принес команде победу в выставочном матче с «Сенаторс» (5:2).

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