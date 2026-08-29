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Аргументы и Факты

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Овчинский: сервис «Проверки ЦИМ» заработает с цифровыми моделями быстрее

Овчинский: сервис «Проверки ЦИМ» заработает с цифровыми моделями быстрее

На портале «СтроимПросто» обновили сервис «Проверки ЦИМ». По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислава Овчинского, новые функции позволят оперативнее оценивать цифровые информационные модели (ЦИМ) и находить несоответствия ещё до их передачи на последующие этапы проверки.

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