Овчинский: сервис «Проверки ЦИМ» заработает с цифровыми моделями быстрее

На портале «СтроимПросто» обновили сервис «Проверки ЦИМ». По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислава Овчинского, новые функции позволят оперативнее оценивать цифровые информационные модели (ЦИМ) и находить несоответствия ещё до их передачи на последующие этапы проверки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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