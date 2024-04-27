Страна и люди
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Страна и люди

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Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками с «разгоном через Telegram»

Мосбиржа раскрыла схему мошенников по отмыванию денег криптообменниками с «разгоном через Telegram»

Ценность низколиквидных бумаг разгоняется мошенниками через мессенджер, после чего совершаются на первый взгляд легальные сделки, такой метод мошенничества могут выбрать недобросовестные криптообменинки, считают в московской биржеФото: Сергей Булкин / NEWS.

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