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Как убрать второй подбородок

Как убрать второй подбородок

Комплексный подход в борьбе со вторым подбородком обязательно принесет свои результаты. Маски от второго подбородка Маска из лимонного сока Смочите небольшой кусочек ткани лимонным соком, привяжите его к проблемной зоне подбородка на 30 минут.

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