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Угадайте советские мультфильмы про школу: как дважды два, только сидевшие в СССР за партой пройдут на пять!

Угадайте советские мультфильмы про школу: как дважды два, только сидевшие в СССР за партой пройдут на пять!

Классный тест — докажите, что знаете классику мультипликации СССР как дважды два — пять! фото: YouTube1 сентября — как много в этом слове и в этой цифре для сердца взрослого слилось, как много в нем сейчас отзывается! Кто школу оттрубил, тот в загсе не смеется.

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