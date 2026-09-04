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Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области

Штурмовики ВС РФ начали зачистку Волчанского котла в Харьковской области

Штурмовые подразделения ВС РФ приступили к ликвидации остатков формирований киевского режима, попавших в окружение под Волчанском в Харьковской области.

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