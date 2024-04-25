Жители Омска отсудили у коммунальщиков компенсацию за внеплановое отключение горячей воды. Речь о жителях многоэтажки в 1-м Башенном переулке.
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Жители Омска отсудили у коммунальщиков компенсацию за внеплановое отключение горячей воды. Речь о жителях многоэтажки в 1-м Башенном переулке.