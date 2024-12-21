Американских субсидий на сумму $6,75 млрд удостоятся Samsung, Texas Instruments и Amkor Уходя...

Американских субсидий на сумму $6,75 млрд удостоятся Samsung, Texas Instruments и AmkorУходящее правительство США ускорило решение вопросов, влияющих на развитие местной полупроводниковой отрасли, поэтому к концу этой неделе гарантии о выделении субсидий на строительство предприятий по производству чипов на территории страны были предоставлены сразу трём компаниям: Samsung Electronics, Texas Instruments и Amkor.