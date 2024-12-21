НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Американских субсидий на сумму $6,75 млрд удостоятся Samsung, Texas Instruments и Amkor Уходя...

Американских субсидий на сумму $6,75 млрд удостоятся Samsung, Texas Instruments и Amkor Уходя...

Американских субсидий на сумму $6,75 млрд удостоятся Samsung, Texas Instruments и AmkorУходящее правительство США ускорило решение вопросов, влияющих на развитие местной полупроводниковой отрасли, поэтому к концу этой неделе гарантии о выделении субсидий на строительство предприятий по производству чипов на территории страны были предоставлены сразу трём компаниям: Samsung Electronics, Texas Instruments и Amkor.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх