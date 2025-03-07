Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Глава МИД КНР: Дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх