Страховщик Юргенс: страховать дом от лесных пожаров нужно начинать зимой

Жителям поселков в регионах с повышенным риском лесных пожаров важно заблаговременно застраховать свое жилье, причем начинать эту процедуру следует еще зимой, считает президент Института современного развития Игорь Юргенс.
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