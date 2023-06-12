Минобороны: ВС РФ применили FPV-дроны против опорников ВСУ на Южно-Донецком направлении

Министерство обороны России показало видео применения российскими военными FPV-дронов (беспилотников-камикадзе с видом от первого лица) для поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости.
Министерство обороны России показало видео применения российскими военными FPV-дронов (беспилотников-камикадзе с видом от первого лица) для поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости.
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