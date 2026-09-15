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ФедералПресс

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Стало известно о применении ВСУ новой разновидности беспилотников: «До 400 км в час»

Стало известно о применении ВСУ новой разновидности беспилотников: «До 400 км в час»

КИЕВ, 15 сентября, ФедералПресс. Боевики ВСУ начали применять беспилотники, которые способны развивать скорость до 400 километров в час.

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