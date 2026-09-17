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Камал театры Мәскәүдә «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл» спектаклен тәкъдим итәчәк

Камал театры Мәскәүдә «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл» спектаклен тәкъдим итәчәк

Камал театры 24 сентябрьдә Мәскәүдә Россия Кече театры сәхнәсендә «Әлфия Авзалова. Мәңгелек юл» спектаклен тәкъдим итәчәк.

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