Dooralei

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Юлия Ковальчук опубликовала фото в пижаме без фильтров и макияжа

Юлия Ковальчук опубликовала фото в пижаме без фильтров и макияжа

С помощью селфи певица развлекала себя, пока ее муж одевался на свидание. Юлия Ковальчук опубликовала фото в пижаме без фильтров и макияжаЮлия Ковальчук опубликовала в своем  Instagram фото в пижаме с леопардовым принтом без фильтров и макияжа.

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