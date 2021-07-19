Юлия Ковальчук опубликовала фото в пижаме без фильтров и макияжа

С помощью селфи певица развлекала себя, пока ее муж одевался на свидание. Юлия Ковальчук опубликовала фото в пижаме без фильтров и макияжаЮлия Ковальчук опубликовала в своем Instagram фото в пижаме с леопардовым принтом без фильтров и макияжа.