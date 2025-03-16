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«В новом статусе»: Мари Краймбрери и Дава поженились

«В новом статусе»: Мари Краймбрери и Дава поженились

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава (Артур Манукян) официально связали себя узами брака. Пара, которая давно была вместе, наконец провела церемонию бракосочетания и поделилась счастливыми моментами с поклонниками в социальных сетях.

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