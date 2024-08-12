Олег Коробченко: «Для роста промышленности Татарстану нужен 1 млн человек дополнительно»

О строительстве завода по производству желтого фосфора в Татарстане, серийном выпуске самолетов Ту-214, развитии роботизации и путях решения проблемы нехватки кадров в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.