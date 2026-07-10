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RT Russia

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Депутат Говырин: страховые пенсии ждёт двухэтапная индексация в 2027 году

Депутат Говырин: страховые пенсии ждёт двухэтапная индексация в 2027 году

В 2027 году для страховых пенсий (по старости, инвалидности, потере кормильца) задумана двухэтапная индексация: 1 февраля — индексация по фактической инфляции за 2026 год, а 1 апреля — дополнительная корректировка, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

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