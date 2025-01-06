Подполье узнало о прилете по аэродрому в пригороде Кировограда

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по аэродрому ВСУ в пригороде Кировограда Удар зафиксирован по территории города Кировоград (Кропивницкий), где, как предполагается, расположен военный аэродром Вооруженных сил Украины, написал в Telegram-канале координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.