Мошенники предлагали россиянам помощь в оплате долга за ЖКУ и воровали квартиры

В Мурманской области злоумышленники лишили шесть россиян права на владение имуществом. Они находили владельцев квартир с крупными долгами за ЖКУ и предлагали им «помощь» в продаже своей квартиры и покупке другой по более низкой цене, чтобы погасить долг.