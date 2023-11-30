Мошенники предлагали россиянам помощь в оплате долга за ЖКУ и воровали квартиры

В Мурманской области злоумышленники лишили шесть россиян права на владение имуществом. Они находили владельцев квартир с крупными долгами за ЖКУ и предлагали им «помощь» в продаже своей квартиры и покупке другой по более низкой цене, чтобы погасить долг.
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