«Ак Барс» предложил Денисенко контракт на 2 года с зарплатой в 45 млн рублей за сезон. Форвард хочет получать минимум 60 млн рублей («Бизнес Online»)

«Ак Барс» сделал квалификационное предложение форварду Григорию Денисенко. Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб предлагает игроку контракт на 2 года с зарплатой в 45 млн рублей за сезон, что на 10 млн больше, чем в прошлом сезоне.