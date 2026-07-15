НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Ак Барс» предложил Денисенко контракт на 2 года с зарплатой в 45 млн рублей за сезон. Форвард хочет получать минимум 60 млн рублей («Бизнес Online»)

«Ак Барс» сделал квалификационное предложение форварду Григорию Денисенко. Как сообщает «Бизнес Online», казанский клуб предлагает игроку контракт на 2 года с зарплатой в 45 млн рублей за сезон, что на 10 млн больше, чем в прошлом сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии