ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 ноября 2021 года

Энергетический прогноз: сегодня шестое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1239 =Восстанавливая знания нашего языка, мы возвращаем основу Миропонимания и Мировоззрения, что дали нам наши предки =Все люди делятся на две категории: те, с которыми легко, и также легко без них, и те, с которыми сложно, но невозможно без них = Вы не должны быть лучше только потому, что так требует общество - вы совершенны в своём несовершенстве=Главное, заставляйте работать свой мозг: думайте, читайте, получайте новые навыки, опыт, знания - это продлевает Жизнь! = Говорят: Бог создал человека по образу и подобию своему; слова эти означают то, что человек по своему образу создал Бога ="Единство мысли, слова и дела - Основа Духовного Развития человека.