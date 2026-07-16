Шакира о Месси: «То, что он делает – невероятно! Лео доказывает, что человека определяет ни возраст, ни то, что о нем говорят другие. Наличие рядом Антонеллы дает ему сил и вдохновения»

Певица Шакира выразила восхищение игрой и личными качествами Лионеля Месси . «То, что делает Лионель Месси, — это нечто совершенно невероятное! Это демонстрирует качества человека, который глубоко предан своему делу, невероятно дисциплинирован и бросает вызов времени и всем обстоятельствам.
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