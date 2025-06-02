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Царьград

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Кофеманам на заметку: Диетолог указал на ошибку с завтраком, мешающую похудеть

Кофеманам на заметку: Диетолог указал на ошибку с завтраком, мешающую похудеть

Диетолог Франклин Джозеф обнародовал информацию на заметку кофеманам. Оказывается, многие люди с самого утра совершают ошибку, которая мешает похудеть.

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