Русская весна
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Русская весна

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Россия одним ходом поставила Данию в «глупое положение»

Россия одним ходом поставила Данию в «глупое положение»

Продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами на фоне конфликта на Украине поставило Данию в «глупое положение», заявил в беседе с Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Да они не знают, что такое глупое положение! Они в нем всю жизнь живут, с приспущенными штанами!
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