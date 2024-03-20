Мигранты совершают каждое десятое преступление в Петербурге

За год за пределы страны было выдворено 5 тысяч иностранцев. Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин отчитался перед городскими депутатами о противодействии преступности со стороны мигрантов, передаёт корреспондент 78.
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