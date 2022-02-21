Ковальчук будет просить о премиях для хоккеистов, не сыгравших в Олимпиаде: «Это одни из самых важных людей, пацаны сделали все для атмосферы»

Илья Ковальчук сообщил, что будет просить о премиях для хоккеистов, не сыгравших в Олимпиаде. Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале турнира в Пекине.

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