tagilcity

212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Чойто не слыхал о таком происшествии.28-летняя девушка...
  • Россиянин
    Какие сотни? Всего около 200 идиотов собралось.😀Сотни екатеринбур...

Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы

Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы

В 12 городах России сконцентрированы самые «грязные» предприятия страны. Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх