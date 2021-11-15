Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы

В 12 городах России сконцентрированы самые «грязные» предприятия страны. Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, сообщают «Известия».
В 12 городах России сконцентрированы самые «грязные» предприятия страны. Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, сообщают «Известия».
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