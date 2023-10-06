Швейцария готова платить украинским беженцам за возвращение на родину, Ирландия отказывает в приёме

Власти Швейцарии готовы платить украинским беженцам до 4400 долларов за возвращение домой. В Ирландии заявили, что больше не в состоянии принимать беженцев добровольно, из-за отсутствия бесплатного жилья.
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