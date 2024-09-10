Эксперты сообщили о восстановлении тающих льдов в Арктической зоне

Растаявшие в XX веке ледяные жилы в арктических болотах восстанавливаются, несмотря на продолжение таяния других ледяных жил, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) в ходе экспедиции в ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии